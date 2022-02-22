Göztepe'de Cherif Ndiaye 9 gole ulaştı!

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'de 2 gol kaydeden Cherif Ndiaye bu sezon 9. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Cherif Ndiaye 9 gole ulaştı!
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22 Şubat 2022 01:19
Göztepe'de 2 penaltı golü bulan Cherif Ndiaye bu sezon 9. golünü kaydetti.

Bu sezon 6. kez penaltı vuruşundan gol bulan Göztepe'de Cherif Ndiaye toplamda üçüncü penaltı golüne imza attı.

Göztepe'de bu sezon 4. kez sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Adis Jahovic gelecek hafta GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe üst üste 3. kez kaybetti

Ligde Altay ve Atakaş Hatayspor mağlubiyetlerinin ardından Galatasaray'a yenilerek üst üste 3. kez sahadan puansız ayrılan Göztepe, haftayı 27 puanla tamamladı.

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