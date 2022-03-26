Göztepe'de çalışmalar devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'de hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de çalışmalar devam etti
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26 Mart 2022 20:12
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stepjan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe, 27 Mart Pazar günü saat 16.00'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekibi NasaDoge Menemenspor ile seyircisiz oynanacak hazırlık maçında karşılaşacak.

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