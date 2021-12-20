Göztepe'de Brown Ideye ile yollar ayrıldı!

Göztepe, Brown Ideye ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Brown Ideye ile yollar ayrıldı!
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20 Aralık 2021 16:26
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nijeryalı futbolcu Brown Ideye ile yollar ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek, "Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonu başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Ideye, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon ligde 5 maçta 40 dakika sahada kaldı.


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