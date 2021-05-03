Göztepe'de bitime 3 hafta kala ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Zlatko Tripic'in takımdan ayrıldığı bildirildi.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Tripic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Tripic'e teşekkür edildiği açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.



Tripic'in eski takımı Viking'e gitme talebi nedeniyle takımdan ayrıldığı öğrenildi.



2019-2020 sezonu ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Norveçli futbolcu, ligde ve kupada çıktığı 45 maçta 4 gol kaydetti.



