Göztepe'de bir Kovid-19 vakası daha

Göztepe'de Kovid-19 yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'de bir Kovid-19 vakası daha
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08 Ocak 2022 20:41
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.


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