Göztepe'de bir Kovid-19 vakası daha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-kırmızılı ekipte 5 Ocak Çarşamba günü de 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.