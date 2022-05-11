Göztepe'de, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli oyuncular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli oyuncular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Sarı-kırmızılı ekip, 12 Mayıs Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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