Göztepe'de Balazs Megyeri ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Balazs Megyeri ile yollar ayrıldı!
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04 Ocak 2022 18:57
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

 


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