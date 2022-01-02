Göztepe'de B planı; N'Sakala

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala'nın, Göztepe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de B planı; N'Sakala
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02 Ocak 2022 11:18
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Fabrice N'Sakala
Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve devreyi 15 puanla 19. sırada tamamlayan Göztepe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

İzmir ekibinin siyah beyazlılar tarafından süresiz kadro dışı bırakılan ismi B planı olarak düşündüğü, Dinamo Zagreb'li sol bek Francois Moubandje ile yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyeceği öğrenildi.

6 AY SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra yazdığı "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki gören 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak kulüp 22 Kasım'da kadro dışı kararını resmen açıklamıştı. N'Sakala devre arası ayrılmazsa sözleşmesinin bittiği haziran sonuna kadar takımdan ayrı çalışmaya devam edecek. 

 

 

 


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