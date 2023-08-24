Göztepe'de ayrılık kapıda

Trendyol 1. Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir oyuncu takımdan ayrılırken, bir oyuncu ise kadro dışı bırakıldı.



Dış transferde son olarak İsveç'in Malmö takımından Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ın Ümraniyespor'a gideceği belirtildi. Takımda Ogün ve Fıratcan'ın ardından 3'üncü sağ bek konumuna düşen oyuncunun İstanbul ekibiyle anlaştığı ve en kısa zamanda transferi resmileştireceği bildirildi.



Göztepe'nin sol beki Yunus Emre Gedik'in ise süresiz kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Takımda forma bulamadığı gerekçesiyle teknik ekibe sitem eden 24 yaşındaki futbolcunun cezalandırıldığı vurgulandı.



