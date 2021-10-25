Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.



Göztepe'de Aykut Kocaman Sesleri



Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Sarı Kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor. Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.



'Sezon sonuna kadar düşünmüyorum' demişti

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti. Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.



29 Maçta 1.4 puan ortalaması



Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve Turuncu-Lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.



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