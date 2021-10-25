Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri

Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe'de koltuğu sallanan Nestor El Maestro'nun yerine Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. İzmir ekibinde yönetimin bir kısmı Aykut Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanmasını istiyor

Haber; Akşam
Abone Ol
Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 10:41
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan ve düşme hattında yer alan Göztepe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğu sallanırken camia içinde bazı isimler göreve Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Daha önce Maestro'nun arkasında olduklarını belirten Mehmet Sepil'in de Trabzonspor yenilgisi sonrası inadı kırıldı.

Göztepe'de Aykut Kocaman Sesleri

Göztepe teknik direktör Nestor El Maestro ile ayrılığın eşiğinde. Art arda alınan kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Sarı Kırmızılılarda yönetimdeki bazı isimler takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyor. Kocaman ile uzun soluklu sözleşme imzalanması yönünde görüş bildiren bir kesim, başkan Mehmet Sepil'i ikna etmeye çalışıyor. Daha önce üst üste gelen 4 mağlubiyetin ardından Maestro'nun arkasında durduklarını belirten Mehmet Sepil'in de bu düşüncesinin kırıldığı belirtiliyor. Ancak başkan Sepil'in yine de konuyla ilgili nihai kararını gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ardından vereceği ifade ediliyor.

'Sezon sonuna kadar düşünmüyorum' demişti
 Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından Antalyaspor'un gündemine gelmişti. Aykut Kocaman ise yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getirmişti. Olası temas halinde Göztepe'nin tecrübeli teknik direktörü ikna edip edemeyeceği merak konusu.

29 Maçta 1.4 puan ortalaması

Başakşehir'de 8 ay görev yapan ve Turuncu-Lacivertlilerle toplam 29 maça çıkan Aykut Kocaman, maç başına 1.14 puan ortalaması tutturmuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.