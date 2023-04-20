Göztepe'de Atınç rüzgarı

Süper Lig'e yükselme yolunda önemli mesafe kateden Göztepe'de stoper Atınç Nukan'ın performansı parmak ısırttı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Atınç rüzgarı
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20 Nisan 2023 16:31
Spor Toto 1'inci Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda Eyüpspor'u 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve Süper Lig'e yükselme yolunda önemli mesafe kateden Göztepe'de stoper Atınç Nukan'ın performansı parmak ısırttı. Kariyerinde yaşadığı 3 çapraz bağ sakatlığı nedeniyle zor zamanlar geçiren deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla yeniden yükselişe geçti. Bu sezon defansın vazgeçilmezi haline gelen Atınç, hücumda da etkili oldu.

Önceki hafta deplasmanda 3-2 kazanılan Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında 1 gol atan Atınç, son Eyüpspor karşılaşmasında ise Kvasina'nın golüne asist yaptı. Uzun boyu ile hava toplarına hakim olan 29 yaşındaki futbolcu, savunmada da kritik müdaheleriyle Göztepe'ye çok önemli katkılar sağladı. Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ezeli rakibi Altay'a konuk olacak Göztepe'de orta saha Traore'nin cezası sona ererken, stoper Emir de sakatlığını atlattı.
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