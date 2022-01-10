Göztepe'de Antalyaspor galibiyeti sevinci

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Fraport TAV Antalyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, ligi arzuladıkları noktada bitireceklerine inandığını bildirdi.



Papatya, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü karşılaşmanın uzun haftalardır oynadıkları oyun ve ortaya koydukları mücadelenin bir kopyası olduğunu belirtti.



Oyuncu, teknik direktör, yönetim ve taraftarın aynı olduğunu aktaran Papatya, şunları kaydetti:



"Fakat takımdaki inanmışlık ve futbolculara maçın sonuna kadar verilen destek fark yarattı. Tüm dinamiklerimizle tek vücut olunca çıkacak sonucu sahada gördük. Taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı bir oyun izlettiren oyuncu ve teknik ekibe, tribünlerde müthiş destek olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Ancak bu maç bitti ve çok daha önemli ve zor maçlar bizi bekliyor. Ayrıca Kovid tehlikesi ile tüm dengelerin değişebileceği bir lig maratonundayız. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak önümüzdeki haftalarda. Son olarak; camianın bu inanç, azim ve desteğinin devamı, transferi biten ve transfer süreci devam eden oyuncuların da takıma katılmalarıyla ligi arzuladığımız noktada bitireceğimizden hiç şüphem yoktur."ö





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