Spor Toto Süper Lig'de 5 yıllık bir maceranın ardından hazin bir şekilde küme düşen Göztepe'de sezon öncesi büyük bir değişim yaşanıyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu Sports Republic şirketinin yüzde 70 hissesini alacağı Göz- Göz'de, şu ana kadar tam 19 futbolcuyla yollar ayrıldı.



ANKERSEN YENİ YAPILANMAYI BAŞLATIYOR



Sezon içinde Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo ile yaşanan ayrılık rüzgarı sonrası önemli yıldızlar, sarı kırmızılı İzmir ekibinden koparken takımı daha da gençleştirmek isteyen Rasmus Ankersen ve kurmayları yedi yeni takviye ile yepyeni yapılanmanın startını verdi.



TRANSFERLER DEVAM EDECEK



Takımdan ayrılan isimler arasında Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği Halil Akbunar dikkati çekerken, as kadroda forma giyen Soner Aydoğdu, Murat Paluli, Berkan Emir, Adis Jahovic de ayrılıklar kervanına katıldı. Yönetimi değişen Göz-Göz, teknik direktör seçimini de Turgay Altay'dan yana kullandı.



Dış transferde sağlam adımlar atan Göztepe, takıma 7. transferini de önceki gün Samsunspor ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile gerçekleştirdi. Henüz kadro yapılanmasını tamamlamayan İzmir ekibi, dış transferde kale, savunma, orta saha ve hücum hattına nokta atışı takviyeler yapacak.





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