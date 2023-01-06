Göztepe'de Ajdin Hasic ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe bekleneni veremeyen iki isimle yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Ajdin Hasic ile yollar ayrıldı
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06 Ocak 2023 11:34
Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, iki futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı.

Dış transferde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak golcü Ajdin Hasic ve Hertha Berlin'den gelen orta saha Mesut Kesik'le vedalaştı. Antalya kampına dahil edilmeyen iki oyuncunun da Göztepe macerası resmen sona erdi. 

Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen Ajdin Hasic, bir türlü beklentileri karşılaşamadı. Sakatlıklar da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 1'inci Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi. Hasic, ligde 147 dakika süre alırken sadece 1 defa gol sevinci yaşayabildi.

Gurbetçi Mesut Kesik istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Ligde 6, kupada 1 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, toplam 456 dakika sahada kaldı.
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