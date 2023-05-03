Göztepe'de 14 oyuncu skor üretti

Özellikle son haftalarda çıkışa geçen sarı-kırmızılılar hükmen galibiyetlerle toplamda 40 gol atarken, farklı mevkilerde görev yapan futbolcuları kritik gollere imza attı.



Takımın en skorer ismi uzun süre sakatlığına rağmen forma giyemeyen kaptan Yasin Öztekin oldu. 10 maç formasına hasret kalan deneyimli oyuncu 23 maçta 8 kez fileleri sarsmayı başardı.



Yasin'in ardından Obinna Mamah, Göztepe adına 5 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu son 5 maçta 3 kez fileleri sarsıp kazanılan puanlarda önemli rol oynadı. Göztepe 11 maçlık yenilmezlik serisinde savunma oyuncularından da önemli skorlar üretti.



Bu periyotta defansın bel kemiği olan Atınç 2 gol atarken, diğer stoperler Arslanagic ve Mihojevic de fileleri havalandırdı. Atınç, Ankara'da 3-2 kazanılan Ankara Keçiörengücü ve deplasmanda 1-1 berabere biten Altay maçlarında sevinç yaşarken, Arslanagic 2-0 galip gelinen Tuzlaspor maçında gol attı.



Mihojevic ise Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü'ne Başkent'te 3-2 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren isim oldu. Göztepe'de sol bek İsmail ve orta saha Palmer 3'er, Yalçın, Ngalina ve Kvasina 2'şer, takımdan ayrılan Tijanic, Atanga ve Hüsamettin'in yanı sıra Hasic ile Emirhan 1'er kez rakip ağları sarstı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ