Göztepe, Cremonese ile yenişemedi

Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya Serie B ekibi Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Cremonese ile yenişemedi
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29 Temmuz 2023 20:52
Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

Celledizzo Spor Sahası'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında Franco Vazquez'in golüyle geriye düşen Göztepe, bu gole 27. dakikada Taha Altıkardeş'le cevap verdi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka skor değişmedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

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