  •  
    "Soldado'ya yakışmıyor, pimi çekilmiş bomba..."
  •  
    Tolgay Arslan için canlı yayında flaş bir iddia!
  •  
    Tuncay Şanlı'nın iddiası; "Kayseri'nin attığı gol.."
  •  
    F.Bahçe'de Konyaspor öncesi bir şok daha var
  •  
    Volkan Demirel'e DEV tepki: Kayseri taraftarı...

Göztepe çıkış peşinde

İkinci yarıda henüz puanla tanışamayan Göztepe, 10 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Kaynak: AA
Göztepe çıkış peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 09:44
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede oynadığı 3 karşılaşmada puan alamayan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde 10 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Göztepe, 21. haftaya 22 puanla, düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Son 3 maçını kaybeden Göztepe, ligdeki son 9 müsabakada ise sadece 4 puan alabildi.

İzmir temsilcisi, evinde oynadığı son 3 maçta ise sadece 1 puan alabildi ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan Aytemiz Alanyaspor ise 21. haftaya 25 puanla girdi.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek. Nabil Ghilas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için