Göztepe, Çaykur Rizespor maçında hasretini bitirdi!

Süper Lig'de üç haftadır kazanamayan Göztepe, üç haftadır kaybetmeyen Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Çaykur Rizespor maçında hasretini bitirdi!
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06 Nisan 2021 17:49
Süper Lig'de 33. hafta maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 77. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

KALEYE MERIAH GEÇTİ

Çaykur Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan, 90. dakikada maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkisi nedeniyle kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği hakkını dolduran Çaykur Rizespor'da kaleye Meriah geçti.

İzmir ekibinde Halil Akbunar, 32. lig maçında 9 gol 7 asistlik performans sergiledi. Cherif Ndiaye ise 32 lig maçında 10 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig'deki 13. maçında 5. galibiyetini (3B, 5M) elde etti.

Süper Lig'de üç maç sonra kazanan Göztepe puanını 43'e yükseltti. Ligde üç hafta sonra kaybeden Çaykur Rizespor 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Göztepe, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Riezspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.



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