Göztepe, çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe, çalışmalarını sürdürdü
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20 Mayıs 2020 21:49
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İdman ayak voleybolu ile tamamlandı.

Göztepe, yarın (21 Mayıs) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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