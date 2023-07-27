Göztepe, Burak Kapacak'ı kiralamak istiyor!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, transferde şaha kalktı. Kadrosuna bir bir önemli takviyeler yapan İzmir temsilcisi Süper Lig'e geri dönmek istiyor.



Buna göre Göztepe, Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak'a talip oldu. Geçtiğimiz sezon kiraladığı Emir Ortakaya'yı yeniden kiralamayı hedefleyen Kırmızı-sarılı ekip, bu kez bir başka Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.



Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği 23 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına sıcak bakabilir.



Burak Kapacak, 2021 yılında Bursaspor'dan 1.35 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve sadece 7 kez sarı-lacivertli formayı terleşmişti.