Göztepe bu sezon bir ilki yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Göztepe, 31. haftada 47 puana ulaştı.
Ligde son 3 maçından da puan çıkaran Göztepe, bu müsabakalarda Bursaspor'u 2-1 yenip, Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
Göztepe, dünkü sonuçla 13. galibiyetine imza attı.
- Süper Lig'de 196 maç sonra 5 gol
Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra yükselen, 26. sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, ligdeki en farklı galibiyetini 1967-1968'de Feriköy karşısında 9-1'lik skorla almıştı.
Daha önce 10 müsabakada 5 ve üzeri gol kaydeden Göztepe, Süper Lig'de 196 maç sonra 5 gol atmayı başardı.
Kardemir Karabükspor maçına kadar tek 5-0'lık galibiyetini 1962-1963'te Beyoğluspor karşısında alan İzmir temsilcisi, 5 gol kaydettiği son karşılaşmada ise 1978-1979'da MKE Kırıkkalespor'u 5-1 yendi.
- Goller
Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında Axel Ngando ve Nabil Ghilas'la ikişer, Demba Ba ile 1 gol üreten sarı-kırmızılı ekip, 5-0'lık galibiyetle -5 olan averajını da düzeltti.
Bu sezon oynadığı 13 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de mücadele eden Axel Ngando, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerine ulaştı. Axel son gölünü Fransa'da Bastia formasıyla 24 Nisan 2016'da Ajaccio karşısında atmıştı.
Kardemir Karabükspor maçında 2 gol atan Nabil Ghilas ile 1 gole imza atan Demba Ba, ligde 6. gollerine ulaştı. İki futbolcu halen takımda bulunanlar içinde en golcü isim konumundalar.
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Ligde son 3 maçından da puan çıkaran Göztepe, bu müsabakalarda Bursaspor'u 2-1 yenip, Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
Göztepe, dünkü sonuçla 13. galibiyetine imza attı.
- Süper Lig'de 196 maç sonra 5 gol
Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra yükselen, 26. sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, ligdeki en farklı galibiyetini 1967-1968'de Feriköy karşısında 9-1'lik skorla almıştı.
Daha önce 10 müsabakada 5 ve üzeri gol kaydeden Göztepe, Süper Lig'de 196 maç sonra 5 gol atmayı başardı.
Kardemir Karabükspor maçına kadar tek 5-0'lık galibiyetini 1962-1963'te Beyoğluspor karşısında alan İzmir temsilcisi, 5 gol kaydettiği son karşılaşmada ise 1978-1979'da MKE Kırıkkalespor'u 5-1 yendi.
- Goller
Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında Axel Ngando ve Nabil Ghilas'la ikişer, Demba Ba ile 1 gol üreten sarı-kırmızılı ekip, 5-0'lık galibiyetle -5 olan averajını da düzeltti.
Bu sezon oynadığı 13 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de mücadele eden Axel Ngando, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerine ulaştı. Axel son gölünü Fransa'da Bastia formasıyla 24 Nisan 2016'da Ajaccio karşısında atmıştı.
Kardemir Karabükspor maçında 2 gol atan Nabil Ghilas ile 1 gole imza atan Demba Ba, ligde 6. gollerine ulaştı. İki futbolcu halen takımda bulunanlar içinde en golcü isim konumundalar.
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