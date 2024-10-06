Süper Lig'de 8'inci hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'u konuk eden Göztepe müsabakayı son dakika golüyle 3-2 kazanarak büyük sevinç yaşadı.
GERİ DÖNÜŞE İZİN YOK!
İlk 10 dakikada attığı 2 golle öne geçen sarı-kırmızılılar ikinci yarıda ise kalesinde 2 şok gol gördü. Sivasspor 55'inci ve 57'nci dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakalarken, Göztepe tribünlerinin yüreği ağzına geldi. Geçen hafta da Samsunspor deplasmanında 3-1 önde götürdüğü maçı 4-3 kaybeden Göztepe, bu kez kayba izin vermedi.
Sarı-kırmızılıların İngiliz devi Chelsea'den transfer ettiği Datro Fofana 90+4'üncü dakikada klasını konuşturup galibiyet golüne imzasını attı.
Fofana'nın golü sonrası Gürsel Aksel Stadı adeta bayram yerine döndü. Maçın ardından futbolcular orta sahaya gelip kazanılan 3 puanı tribünlerle doyasıya kutladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov da milli ara öncesi çok kritik galibiyet aldıklarını dile getirdi. Galibiyeti hak ederek elde ettiklerini ifade eden Bulgar teknik adam, "Geçen hafta son dakika golüyle kaybetmiştik. Bu maçı ise son dakika golüyle kazanmayı bildik. Maça çok iyi başladık, özellikle ilk yarı 5 ya da 6-0 olabilirdi. Çok fazla pozisyon yakaladık fakat değerlendiremedik" dedi.
'HATALARIMIZI DÜZELTECEĞİZ'
İkinci yarıda ise ilk 15 dakikalık bölümde motivasyon eksikliği yaşadıklarını anlatan Stoilov, "Bu süreçte özgüvenimizi de kaybettik. Maalesef skor 2-2'ye geldi. Bu gollerin ardından yine fırsatlar yakaladık bir kez daha kaçırdık. Son dakika golüyle kazandık bu da bizi çok mutlu etti" yorumunu yaptı.
'SAVUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ'
Defanstaki hatalar üzerine çalışacaklarını kaydeden Stoilov, "Ofansif anlamda çok iyiyiz. 3 gol atıyoruz. Ama savunmaya çalışacağız. Genç takımız, hatalarımız oluyor. Bu konuda çalışacağız. Hücumda da çok gol kaçırıyoruz. Bu sorunu da çözmek için çabalayacağız" diye konuştu.
Göztepe, bu kez geri dönüşe izin vermedi
Samsunspor deplasmanında 3-1'den maçı kaybeden Göztepe, aynı duruma Sivasspor karşısında düşmedi.
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