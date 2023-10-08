Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Boluspor, Göztepe'yi konuk etti.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazandı.
Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri, 39 ve 76.dakikalarda David Tijanic kaydetti.
Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 14 puana yükselirken Boluspor 6 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazandı.
Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri, 39 ve 76.dakikalarda David Tijanic kaydetti.
Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürdü.
Bu sonuçla birlikte Göztepe 14 puana yükselirken Boluspor 6 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.