Göztepe, Bolu'da Tijanic'le kazandı

Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Göztepe, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Bolu'da Tijanic'le kazandı
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08 Ekim 2023 18:01
Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Boluspor, Göztepe'yi konuk etti.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri, 39 ve 76.dakikalarda David Tijanic kaydetti.

Son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 14 puana yükselirken Boluspor 6 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

 

 

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