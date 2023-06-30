Göztepe bir transferi daha açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe en son Tuzlaspor'da forma giyen Ogün Bayrak'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe bir transferi daha açıkladı
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30 Haziran 2023 21:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, savunma oyuncusu Ogün Bayrak'la anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1998 doğumlu Ogün Bayrak ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ogün Bayrak'ın son olarak Tuzlaspor'da forma giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Keçiörengücü'nden bonservis bedeli ile transfer edilen ve son olarak Tuzlaspor forması giyen Ogün'ün Spor Toto 1. Lig kariyerinde 70 maç bulunuyor. Ogün Bayrak'a Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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