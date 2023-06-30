Göztepe bir transferi daha açıkladı

Trabzonspor'un, Mislav Orsic'i transfer etmesi karşılığında Göztepe'de, Taha Altınkardeş'i Karadeniz ekibinden transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe bir transferi daha açıkladı
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30 Haziran 2023 15:44
Spor Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altınkardeş'i kadrosuna dahil etti.

BONSERVİSİYLE VERİLDİ

Trabzonspor'un, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Mislav Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i, Göztepe'ye bonservisiyle birlikte verdi.

Trabzonspor'un Bursaspor'dan renklerine bağladığı genç stoper geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta Trabzonspor formasını giydi.

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