Göztepe, Beykan Şimşek'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Göztepe, transfer döneminin ilk gününde kadrosuna takviye yaptı.

Haber; Sporx.com
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Göztepe, Beykan Şimşek'i transfer etti
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05 Ocak 2021 12:01
Süper Lig takımlarından ️öztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i transfer etti.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. 1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." denildi.



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