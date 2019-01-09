Oğuzhan Özyakup, Göztepe'ye mi transfer olacak? Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ikinci yarıya hazırlanan Göztepe, on numara transferi için yıldız isimlere kanca attı. Kayserisporlu Deniz Türüç'e talip olarak ilk hamlesini yapan Göztepe yönetimi, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup için de devreye girerek bombayı patlattı.Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre; Antalya'da bulunan Başkan Mehmet Sepil, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelerek resmen Oğuzhan'ı istedi. Arjantinli futbolcu Borges'in performansının oldukça düşük olması nedeniyle orta alanda yaşanan aksaklığı gidermek isteyen Göztepe, Oğuzhan'ı Beşiktaş'tan kiralamak istiyor.İlk yarıda taraftarların eleştiri oklarının hedefi olan, istenmeyen adam ilan edilen Oğuzhan için devreye giren Göztepe önemli mesafe kat etti. 26 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenilirken görüşmeler büyük bir titizlikle yürütülüyor.Göztepe'nin kiralamak için büyük çaba sarf ettiği Oğuzhan Özyakup'a İtalyan ekibi Roma da talip oldu. Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Roma'nın teklifini değerlendiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istediği rakama ulaşamazsa, başarılı orta saha oyuncusunu Göztepe'ye kiralayacak.