Beşiktaş

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş , 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş 'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.



Geçen sezonki maçları Beşiktaş , İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.



- Beşiktaş , son 21 maçta bir kez yenildi



Beşiktaş , Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.



İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.



- İzmir'deki maçlar



İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş 'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı.



Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.



- Son 10 maçta 48 gol atıldı



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı.



Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş -Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.



- Farklı skorlar



Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.



2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş 'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 48 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.





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