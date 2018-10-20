Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü oynanacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşması için geniş güvenlik önlemleri alınacağı duyuruldu.Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçı için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başkanlığında İl Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.Alınan bilgiye göre, maç kapsamında 21 Ekim Pazar günü yaklaşık bin 500 polis ile 400 özel güvenliğin görev yapacağı, karşılaşma öncesi stadyum dışı ve içinde sıkı tedbirler alınacağı belirtildi.Karşılaşmaya alkollü taraftarların, havai fişek, maytap ve meşale gibi yanıcı madde bulunduranların alınmayacağı, çakmak sokulmayacağı, bu maddeleri taşıyanlarla, kötü tezahürat yapanlar ve sahaya bozuk para atanlar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem uygulanacağı kaydedildi.Kent girişinde ve stadyuma geliş yollarında da kontrol noktaları oluşturulacağı bildirildi.