Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayını | BJK Beşiktaş maçı canlı

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görev yapacak.



Göztepe ile Beşiktaş arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.https://t.co/73ZY1ySeYu



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

Cyle Larin (19 gol), Cenk Tosun'dan (2016/17'de 20 gol) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Bunu başaran son yabancı isim ise bir önceki sezon Mario Gomez (2015/16'da 26 gol). ⚫️ pic.twitter.com/ciw7QLtZNY



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Göztepe ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı. Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı. Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi. Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.Süper Lig 'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Fanatik Gazetesi'nden Süleyman Hatısaru'nun haberine göre; Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların, şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. Görüşmeler sürüyor.İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, NWobodo, NDiaye, Soner, Halil, JahovicErsin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Atiba, Mensah, NKoudou, Ghezzal, LarinSüper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor. Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.Ligin 39. haftası sonunda büyük bir avantaja sahip olan Beşiktaş, son 2 maçta yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk şansını riske attı. Atakaş Hatayspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin 5 ve Galatasaray'ın 6 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ve evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak bu avantajını yitirdi. Son 2 maçtaki yenilgilerle 81 puanda kalan Beşiktaş, Galatasaray'ın kendisiyle puanını eşitlemesine ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı.2020-2021 sezonunda 42. haftaya girilen Süper Lig'de son maçların ardından şampiyonluğa ulaşacak takım, ciddi bir gelirin de sahibi olacak. Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt ligler için ayrılıyor. Geri kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor. Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak verilecek. Buna göre bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşecek. Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyonun liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olacak kulüplere verilecek. Toplam paranın yüzde 11'i yani 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyacak. Ayrıca yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılacak. Ligi şampiyon tamamlayan takım yaklaşık 50 milyon lirayı elde edecek. Sıralamadaki diğer takımlar ise üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde paylarını alacak. Şampiyonluk yarışında ligi önde bitirme ihtimallerinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında en fazla geliri sarı-kırmızılı ekip elde edecek. Üç takım arasında mutlu sona ulaşması durumunda Galatasaray, "ayak bastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 22 şampiyonluğundan 92 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Galatasaray'ın toplam geliri 260 milyon lirayı geçecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise performans primi, sezon sonu sıralama primi ve "ayak bastı parası" kalemlerinden Galatasaray ile benzer gelirleri elde edecek. Üç takım arasındaki gelir farkını, geçmiş şampiyonluklar oluşturacak. Ligde 15 şampiyonluğu olan siyah-beyazlılar 63, 19 şampiyonluğu olan sarı-lacivertliler ise 80 milyon lira alacak. Şampiyonluğa ulaşmaları durumunda Beşiktaş yaklaşık 230, Fenerbahçe ise 245 milyon liralık gelirin sahibi olacak. Süper Lig'de şampiyon olan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak. Ligde mutlu sona ulaşacak takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon avroluk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak. Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak. Türkiye Ligi ikincisi de kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için elemeleri geçmek zorunda. Süper Lig'de şampiyonluk kadar ikincilik de gelir anlamında büyük bir öneme sahip. UEFA, aldığı karar gereği bu sezon yeni bir organizasyonu düzenlemeye başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni düzenleyen Avrupa futbolunun patronu, bu sezon 3 numaralı kupa olan UEFA Konferans Ligi'ni hayata geçirecek. Süper Lig'de şampiyon olan takım, Chelsea'nin söz konusu durumunda bir aksilik yaşanmaması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. İkinci takım ise "Devler Ligi"nde eleme oynayarak Avrupa'nın en prestijli organizasyonuna girmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, katılan takımlara büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Türkiye Ligi'nde üçüncü ve dördüncü takımlar ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Bu organizasyon, hem prestij hem de maddi kaynakları bakımından diğer 2 organizasyonun gerisinde kalacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve UEFA Konferans Ligi'ne oranla daha fazla geliri elde edecek. Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile final oynayacak Beşiktaş, Süper Lig'i ilk 2'de bitirmesi durumunda lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.Göztepe'de Kerim, Mihojevic, Megyeri, Diabate sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Beşiktaş'ta Aboubakar, Hasic, Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak kafileye dahil edilen isimlerden Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in ise sakatlıklarına rağmen yedek kulübesinde olmak istediği ve maça sonradan girebilme ihtimalleri olduğu belirtiliyor.Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi. Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'ın berabere kalması, Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk üçlü averaja kalacak. Üçlü averajda önde olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Averaj ve puan eşitliği halinde ise en fazla gol atan takım şampiyon olacak. Beşiktaş 87, Galatasaray ise 77 gol kaydetti.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan Siyah-Beyazlılar'da yönetimden beklenen atak geldi. Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe'yle Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı. Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi. Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.Süper Lig'in final haftasında bugün Göztepe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta, gözler Cyle Larin'e çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların mutlak galibiyete ve averajını korumaya ihtiyacı olduğu mücadelede Kanadalı yıldızdan beklentiler ise çok yüksek. Kaybedilen Galatasaray derbisi ve Fatih Karagümrük maçlarında gol atamayan 26 yaşındaki oyuncuya son karşılaşma öncesi en büyük destek teknik direktör Sergen Yalçın'dan bizzat geldi. Yalçın, öğrencisini maça motive edip öz güvenini artırmak için yoğun gayret gösterirken, "Şampiyonluk maçında senin gollerine ihtiyacımız var. Hatayspor'a 4 tane attın, daha önce de defalarca yaptın, yine yaparsın. Sana güveniyorum, inanıyorum. Sen de kendine güven ve mücadeleni bırakmadan bizi zafere taşıyacak golleri at" ifadelerini kullandı. Cyle Larin ise "Söz hocam, üzerime düşen görevi yerine getireceğim. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız" karşılığını verdi.Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi devirerek şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Beşiktaş; sezonu kapatan oyuncular da dahil olmak üzere tam kadro İzmir'e gitti. Dizinden ameliyat olan Cenk Tosun, sezona nokta koyan Ajdin Hasic ile sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir oynayamayan Aboubakar da kamp kadrosuna dahil edildi. Siyah beyazlılar dün İzmir'e giderken, teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk mücadelesinde sürprize izin vermeyeceklerini söyledi. Maç öncesinde takımla bir konuşma yapan Yalçın'ın "Türkiye nefesini tutacak, heyecan dorukta ama birçok eksiğimiz olmasına rağmen Beşiktaş olarak biz rahatız. Göztepe bize her zaman ters gelen bir takım ama bu sefer iyi futbolumuzu ortaya koyarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dediği öğrenildi.Şampiyonluk yarışındaki avantajını son haftalarda yitirerek her şeyi sezonun son maçına bırakan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, önceki gün Atiba, Vida ve Josef de Souza ile özel bir toplantı yaptı. Takımın en tecrübeli isimlerinden olan bu üçlüyle görüşen siyah-beyazlı teknik adam, bugüne kadar futbol elde ettikleri tüm deneyimlerini Göztepe maçında takıma ve sahaya yansıtmalarını istedi. Böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda, tecrübenin çok önemli olduğunu iyi bilen Sergen Yalçın, işin taktik ve psikolojik taraflarını bu üç futbolcuyla paylaştı. Saha içi psikolojisini yönetme görevini Atiba, Vida ve Souza'ya veren siyah-beyazlı teknik adam, son düdük çalana kadar oyun disiplininden kopulmamasını istedi. Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında oyun disiplinine yeteri kadar sadık kalınmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ve beklenmedik iki mağlubiyet aldıklarını da kaptanlara aktaran Sergen Yalçın, bunlara ek olarak savunma zaafları konusunda da hassas olunması gerektiğini aktardığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, Galatasaray mağlubiyeti öncesindeki oyunun sahaya yansıtılması gerektiğini sözlerine ekleyn siyah-beyazlı takımın teknik patronu yine aynı tempolu oyunu istedi. Göztepe'deki hızlı oyuncular nedeniyle, savunma arkasına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini Atiba, Souza ve Vida'ya ileten Yalçın, saha içindeki tüm yetkileri bu üç oyuncuya verdi.