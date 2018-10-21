Göztepe Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle, (beİN Sports 1 izle)

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Beşiktaş

Beşiktaş

İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Beşiktaş , 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş 'ın, Göztepe'ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor.



Geçen sezonki maçları Beşiktaş , İzmir'de 3-1, İstanbul'da da 5-1'lik skorlarla kazandı.



Beşiktaş , son 21 maçta bir kez yenildi | Beşiktaş , Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.



İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11'ini kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002'deki randevuda yenildi.



İzmir'deki maçlar |İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş 'ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı.



Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.



Göztepe ve Beşiktaş arasındaki son 10 maçta 48 gol atıldı | İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı.



Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş -Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.



Farklı skorlar | Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.



2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş 'ın 7-3 kazandığı maçta filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 48 randevu içinde en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.



BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN SIKINTISI | Mili aranın ardından ligde Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Galatasaray'ın Bursaspor'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirmenin peşinde.



Ancak Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 deplasman maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Kara Kartal, Göztepe'yi kayıpsız geçip deplasman kabusunu da bitirmeyi hedefliyor.



İLHAN MANSIZ, SİVASSPOR'U İZLEDİ | Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken tribünde sürpriz bir isim yer aldı.



Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız, Sivasspor - Fenerbahçe maçını tribünden izledi.



İlhan Mansız'ın maçta bol bol not aldığı gözlemlendi. Beşiktaş, Süper Lig'de 3 hafta sonra Sivasspor ile karşılaşacak.





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