Göztepe, Beşiktaş deplasmanında!

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Beşiktaş deplasmanında!
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22 Aralık 2021 10:26
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park Stadı'ndaki haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Lourency, maçta forma giyemeyecek.


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