Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Berkay Atay'ı transfer etti
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08 Eylül 2022 16:17
Göztepe, orta saha oyuncusu Berkay Atay'ı transfer etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınordu ve Galatasaray altyapılarında forma giyen Berkay Atay, sarı-kırmızılı ekiple profesyonel sözleşmeye imza attı.

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