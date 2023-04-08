Göztepe baharı yaşıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından Play-Off ateşini yakan Göztepe, evinde aylardır bileği bükülmeyen lider Yılport Samsunspor'u da Mamah'ın tek golüyle geçerek taraftarını mest etti. Ligde 20 maçtır yenilgi yüzü görmeyip üst üste 7 karşılaşmasını kazanan rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Göztepe, çok kritik 3 puanı alarak 7'inci maçında 5'inci galibiyetini elde etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında aldığı istikrarsız sonuçların ardından son 10 maçın 7'sini kazanıp 2 beraberlik ve tek yenilgi elde eden Göztepe, taraftarını Süper Lig'e dönüş için iyice umutlandırdı.

Taraftarının yoğun desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçı bitişinde büyük sevinç yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'nda galibiyeti doyasıya kutlayan takım, müzik ve ışık gösterileriyle coştu. Ardından tribünlere gelen futbolcular, taraftarla hep birlikte İsyan Marşı'nı söyleyip, tezahüratlar yaptı. Samsunspor karşısında kazanmayı başaran Göztepe 47 puana ulaştı ancak genel averajla ilk 7 içine giremedi. Göztepe, haftayı BAY takım olarak geçiren 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü ile aynı puana ulaşıp, Bolu'da kazanan Bodrumspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Göztepe'de teknik ekip de maçın ardından büyük mutluluk yaşadı. Futbolcularla birlikte tribünlere koşan teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu yaptığı açıklamada, "Şahane bir galibiyet aldık" dedi. Takımın yürekli oyunculardan kurulu olduğunu ifade eden Özkayımoğlu, "Geldiğim günden bu yana tüm oyuncularıma Göztepelilik ruhunu aşılamaya çalıştım. Bunun da karşılığını aldım. Gerçekten hepsi çok özel insanlar" ifadelerini kullandı.

Maçta rakibe karşı yoğun baskı uyguladıklarını ifade eden Şakir Özkayımoğlu, "Sahanın her yerinde baskıya koşan, temposu düşmeyen ve 90 dakika vazgeçmeyen bir takımımız vardı. Taraftarımız da aynı reaksiyonu gösterdi. Şu an vazgeçmeyen bir takım ve vazgeçmeyen bir taraftar kitlemiz var. Zor kaybeden Samsunspor'u 21'inci maçta yenmek mutluluk verici. Biz maç maç gideceğiz. Çok güzel işler yapıyoruz. Devamını getirip layık olduğumuz yerlere geleceğiz" diye konuştu.