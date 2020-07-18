Göztepe attı, VAR ile iptal edildi

Göztepe'de Napoleoni'nn Galatasaray'a attığı gol, VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

Haber; Sporx.com
Göztepe attı, VAR ile iptal edildi
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18 Temmuz 2020 22:37
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın evinde Göztepe ile oynadığı mücadelede İzmir ekibinin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

65. dakikada ceza sahasında oluşan karambolün ardından kale önünde bir anda topla buluşan Napoleoni, gelişine vuruşu ile ağları sarstı. Maçın hakemi Koray Gencerler golü verirken, VAR odasında hakem Zorbay Küçük, "izleme" önerisinde bulundu.

Gencerler, VAR kontrolünde Halil Akbunar'ın gol öncesinde yaptığı ortanın ardından Marcelo Saracchi'ye faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.



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