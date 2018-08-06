Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kaleci Arda Özçimen ile profesyonel sözleşme imzaladı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2013'te 12 yaş altı takımında mücadele etmeye başlayan ve bu sezon Erzurum ve Hollanda kamplarında takımla çalışan 16 yaşındaki kaleci Arda Özçimen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arda Özçimen, profesyonel sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.



Kendisini her zaman destekleyen başta babası, annesi ve ağabeyi olmak üzere herkese teşekkür eden Arda Özçimen, "Göztepe forması ile profesyonel olduğum için çok mutluyum. Bu formanın hakkını vermek için çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



