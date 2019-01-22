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Göztepe, Antalyaspor karşısında 3 eksikle tur arıyor

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u konuk edecek

Kaynak: AA
Göztepe, Antalyaspor karşısında 3 eksikle tur arıyor
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22 Ocak 2019 10:34
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 0cak Çarşamba sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupada son 16 turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, rakibiyle yarın saat 18.00'de Bornova Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Göztepe, her türlü galibiyet veya 3-3'e kadar olan beraberliklerde adını çeyrek finale yazdıracak. Müsabakanın 3-3 berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer sonuçlarda ise Antalyaspor çeyrek finale yükselecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Antalyaspor maçı öncesinde Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

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