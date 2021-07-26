Göztepe, Ankaragücü'nden iki transfer peşinde

Göztepe, Ankaragücü'nden Yunan sağ bek Stelios Kitsiou'nun yanı sıra sol bek oyuncusu Tiago Pinto'ya da talip oldu. Futbolcularla pazarlıklar başladı. İki savunmacının da Göz-Göz'ün teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Haber; Yeni Asır
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Göztepe, Ankaragücü'nden iki transfer peşinde
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26 Temmuz 2021 15:14
Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan stoper Sadık Çiftpınar'a kancayı takan Göz- Göz, sağ bek ve sol bek pozisyonu için de yönünü Başkent Ankara'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bir süredir transferini çözmeye çalıştığı Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Stelios Kitsiou'nun yanı sıra aynı ekipten 33 yaşındaki Tiago Pinto'ya da talip oldu. Geçen sezon da Göztepe'nin gündemine gelen Portekizli sol bek oyuncusu Tiago Pinto için teknik direktör Ünal Karaman'ın da istekli olduğu öğrenildi.

OYUNCULAR SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Ankara ekibiyle 1'er yıl daha kontratları bulunan iki yıldızı birden kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Yönetim, Yunan sağ bek Kitsiou ve Portekizli Pinto ile prensip anlaşmasına varırken, Ankaragücü ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Başkent ekibinin kulüpten alacaklarına karşılık Pinto'yu bedelsiz bırakmaya razı olduğu ancak Kitsiou için bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.

ALTAY DA TALİP OLDU

Geçen sezon Ankaragücü ekibiyle Süper Lig'den küme düşmenin sancısını yaşayan Pinto'ya Süper Lig'den teklif yağıyor. Altay da bir süre önce Portekizli 33 yaşındaki sol beke talip olmuştu. 


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