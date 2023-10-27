Göztepe, Ankara deplasmanına çıkıyor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.



Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Göztepe maçında hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.



Ligde 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı.



Sarı-kırmızılı ekibini rakibi Ankara Keçiörengücü 10. hafta öncesinde 14 puanla 7. sırada bulunuyor.



