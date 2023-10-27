29 Ekim

Göztepe, Ankara deplasmanına çıkıyor

Göztepe, ligin 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, Ankara deplasmanına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 13:46
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Göztepe maçında hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Ligde 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Göztepe, son 4 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı ekibini rakibi Ankara Keçiörengücü 10. hafta öncesinde 14 puanla 7. sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery