Göztepe, ampute futbol branşı açacak

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil, kulüp bünyesinde 17. branşın ampute futbol olacağını duyurdu.



Yeni kurulan Göztepe Spor ve Eğitim Vakfının, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Sepil, Göztepe'nin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu, sarı-kırmızılı taraftarların ve camianın bunu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenledikleri kampanyalarla bir kez daha gösterdiğini söyledi.



Sepil, Göztepe'nin birçok derneğinin bulunduğunu, yeni kurulan vakfın da bir boşluğu dolduracağını belirterek, şöyle konuştu:



"Göztepe, 16 amatör branşı barındırıyor, bunlardan beşinde milli sporcularımız var. 17. branşımız da ampute futbol olacak. Bu hizmetleri verebilmek için hep birlikte İzmir'i bütünleştirmek, Göztepe sevdalılarını, gençlerimizi özellikle çoğaltmak durumundayız. Göztepe'nin yeni ortaklığı sırasında ben amatör branşlarla ilgili olan her türlü sorumluluğu üzerime alacağımı açıklamıştım. Amatör branşlarda kulüplerin yaptığı şeyler yeterli değil. Esas önemlisi, bunun camia tarafından, Göztepe'yi sevenler tarafından benimsenmesi. Bu derneğin kuruluşunda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum."



- Kızılgüneşler: "Birlik içinde çalışmak amacıyla yola çıktık"



Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Emre Kızılgüneşler, temel amaçlarının Göztepe sevdasını büyütmek ve genişletmek olduğunu belirterek, vakfın hedefleri hakkında bilgi verdi.



İlk gündemlerinin, kulüp bünyesinde ampute futbol takımının kurulmasına öncülük etmek olduğunu kaydeden Kızılgüneşler, bir süredir çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını, altyapılarda oynayan çocuklardan ihtiyaç sahibi olanların eğitimlerini destekleyeceklerini, çevre konusunda çalışmalar yürüteceklerini ve Göztepe ile ilgili bir belgesel hazırlamak istediklerini kaydetti.



Kızılgüneşler, Göztepe camiasında birçok dernek, taraftarların kurduğu grup, topluluk ve platformlar olduğunu hatırlatarak, "Biz bu büyük çabaya ortak olan, bir nebze de olsa da katkı sağlamak, tüm dernek ve oluşumlarla beraber hareket ederek Göztepe ruhunu önce şehrimize, sonra ülkemize hissettirmek, birlik içinde çalışmak amacıyla yola çıktık. Heyecanımız yüksek, motivasyonunuz yüksek. Göztepe çok büyük bir camia, Göztepe camiası Göztepe ile birlikte. güç birliği, akıl birliği yaptığında gönülden gelen işler için gece gündüz çalışacak, on binlerce sevdalımız ile başaramayacağımız şey yok." değerlendirmesinde bulundu.









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