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Göztepe, Altınordu'yu devirdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Göztepe, Altınordu'yu devirdi
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15 Temmuz 2018 16:45
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Göztepe, ilk yarıyı 45. dakikada Andre Castro'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 86. dakikada Erol Hakan Sepil'in kaydettiği golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Göztepe, Altınordu müsabakasıyla Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı.



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