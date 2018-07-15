Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Göztepe, ilk yarıyı 45. dakikada Andre Castro'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 86. dakikada Erol Hakan Sepil'in kaydettiği golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Göztepe, Altınordu müsabakasıyla Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı.
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Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Göztepe, ilk yarıyı 45. dakikada Andre Castro'nun attığı golle 1-0 üstün tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 86. dakikada Erol Hakan Sepil'in kaydettiği golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Göztepe, Altınordu müsabakasıyla Erzurum'daki kamp çalışmalarını tamamladı.
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