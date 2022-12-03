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Göztepe - Altay maçında yaralanan taraftardan şikayet

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Göztepe - Altay maçında işaret fişeği vücuduna isabet eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, polise şikayetçi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe - Altay maçında yaralanan taraftardan şikayet
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03 Aralık 2022 17:27
İzmir'deki Göztepe - Altay derbisinde Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, hastanede polise verdiği ifadede, olaya karışanlardan şikayetçi oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda geçen pazar günü oynanan derbide Furkan Ersanlı'nın attığı işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, perşembe günü tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakımdan çıktı.

Servisteki odasına alınan Çakır, polise ilk ifadesini verdi. Maça arkadaşlarıyla gittiğini belirten Çakır'ın, Altay tribünlerinde patlama sesi duyup sis bulutunu gördükten sonra yüzündeki acıyla kendisinden geçtiğini söylediği öğrenildi. Çakır, olaya karışanlardan davacı ve şikayetçi olduğunu da söyledi.
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