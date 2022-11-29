Göztepe-Altay maçı sonrası 9 şüpheli daha gözaltına alındı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanan maçın tatil edilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.



Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltında bulunan şüpheli sayısı yeniden 21'ye yükseldi.



Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Ambulans şoförleriyle diğer şüpheliler aynı taraftar grubundan



Kamera kayıtlarında yapılan incelemede özel ambulans sürücüleri A.G. ve H.K. tarafından stattaki tuvalete bırakılan fişeklerin, D.D, K.E, E.Y. ve F.Ö. tarafından alındığı belirlendi.



Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatarak taraftar Mehmet Çakır'ın yaralanmasına neden olan şüphelinin ise F.E. (25) olduğu tespit edildi.



Ambulans şoförleriyle statta yanıcı ve patlayıcı malzemeleri teslim alan kişilerin arasında arkadaşlık ilişkisi bulunduğu ve aynı taraftar grubunun üyesi oldukları bilgisine ulaşıldı.



HTS kayıtlarını inceleyen polis, ambulans şoförlerinden birisinin, patlayıcı ve yanıcı malzemeleri bıraktıktan sonra taraftar grubu üyelerinden birini telefonla aradığını da belirledi.



A.G, H.K, D.D, K.E, E.Y, F.Ö. ve F.E'nin de aralarında olduğu 20 şüphelinin ifade işleminin devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan maçın ardından statta yapılan aramalarda bulunan ve stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği de incelemeye alındı.



Olay



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.



Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili kaleci Özenç'i yaralayan şüphelinin de olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.



Fişeklerin özel ambulans sürücüsü A.G. ile H.K. tarafından stada sokulduğu tespit edilmişti.



Savcılık köşe gönderini silah saydı



Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.



Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.





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