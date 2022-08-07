Göztepe, Ali Akman için anlaştı

Göztepe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
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Göztepe, Ali Akman için anlaştı
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07 Ağustos 2022 16:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman transferinde sona geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir temsilcisi, kiralık transfer için Ali Akman'ın bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası 20 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de Göztepe ile pazarlık masasına oturdu.

Ali Akman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunuyor.

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