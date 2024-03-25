Göztepe, Ahmed ve Doğan'ı bekliyor

1'inci Lig'de milli araya Süper Lig potası olan 2'nci sırada giren ve Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye başladı. Sakatlığı nedeniyle Çorum FK maçının ardından oynanan 7 karşılaşmada da forma giyemeyen orta saha oyuncusu Doğan'ın iyileşmeye başladığı ve takımla çalışmalara katılacağı bildirildi.



Şanlıurfaspor deplasmanında sakatlanıp Ankara Keçiörengücü müsabakasında forma giyemeyen diğer orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın ise Kocaelispor'a karşı görev yapabileceği bildirildi. Doğan bu sezon 10 maça çıkarken, 1 asist yaptı. Alanyaspor'dan sezon başında gelen 27 yaşındaki Ahmed Ildız ise özellikle Teknik Direktör Stanimir Stoilov döneminde etkili oldu. Göztepe formasını 16 lig maçında giyen deneyimli orta saha 3 gol atıp 2 de asistle oynadı.



