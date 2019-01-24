  •  
    G.Saray'da Alan krizinin nedeni ortaya çıktı ve...
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 42 İMZA
  •  
    Futbol tarihindeki en GARİP transfer iptalleri
  •  
    2013 yılında Başakşehir İNANILMAZ bir tablo...
  •  
    Galatasaray'da son 8 ayda 10 transfer iptal oldu

Göztepe, Agbenyenu'ya imzayı attırdı!

Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Göztepe, Agbenyenu'ya imzayı attırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2019 14:18
Transferde ameliyat olan Traore'nin yerine uzun süredir sol bek arayan Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Portekiz'de Porto altyapısında görev aldıktan sonra Portimonense, Almanya'da 1860 Münih forması da giyen Abnenyenu, bu sezonun ilk yarısında Lizbon'da biri Portekiz Kupası, biri de ligde olmak üzere iki müsabakada şans buldu.

Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de forma giyen Agbenyenu'nun lisansı Portekiz Federasyonu'ndan onay belgesi gelmesinin ardından çıkacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için