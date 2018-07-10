Göztepe, Abel Hernandez transferinde CSKA Moskova ile karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de transferde şimdiye kadar 7 isimle yollarını ayırıp Alanyaspor'dan Gassama ile Berkan Emir, Elazığspor'dan Alpaslan Öztürk, Velez Sarsfield'ten Fausto Grillo'yu transfer eden Göztepe, golcü arayışlarında rotayı Uruguay'a çevirdi.Göztepe, son olarak İngiltere'de Hull City formasını giyen Uruguaylı forvet Abel Hernandez'le görüşüyor. Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki oyuncu için Bursaspor'un yanı sıra CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.2009-2014 yılları arasında İtalya'da Palermo forması giyen Hernandez, Uruguay Milli Takımı'nda FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde de 5 maçta oynadı. Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan oyuncu, Hull City formasıyla 10 maçta 8 gol attı. Yeni sezon öncesi Erzurum'daki ilk etap kampını sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcular bugünü izinli geçirdi. Göztepe, perşembe günü ilk hazırlık maçında Alanyaspor'la karşılaşacak. Mücadeleyi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de takip edecek.