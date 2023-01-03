Göztepe, 8 Ocak'a kadar Antalya'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, 8 Ocak'a kadar Antalya'da
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03 Ocak 2023 16:35
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da devam edecek.

Antalya'daki ilk çalışmasını dün gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da çalışacak. Göztepe, hazırlıklarını daha sonra Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek.

İlk devreyi 24 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya 14 Ocak Cumartesi günü İzmir'deki Sakaryaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

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