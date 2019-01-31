Fenerbahçe 7 oyuncusundan yoksun



Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış karşılaşmasında 1 Şubat Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.Ligin ikinci devresinin ilk iki maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2, geçen hafta da İzmir'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 20. haftaya 22 puanla 12. sırada girdi.Bu sezon şimdiye kadar deplasmandaki 10 karşılaşmada 2 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, dış saha maçlarında en başarısız ekipler içinde yer alıyor.Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk devresinde İzmir'de 1-0 mağlup ettiği Fenerbahçe ile saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.Göztepe'de sarı kart cezalısı Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Axel Ngando, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarınki müsabakada forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Göztepe karşısında görev alamayacak.Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.