Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+4. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 61. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.



Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 14'e yükselterek 17. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 18 puanla 16. sırada yer buldu.



Göztepe, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.



45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.



45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





İLGİLİ VİDEO